Zeus Tapınağı eski ihtişamına kavuşacak

Selimiye Mahallesi'ndeki, Milattan Önce 2'nci yüzyılda inşa edilmiş Euromos Antik Kenti'nde kazılar devam ederken, kentte bulunan 1860 yıllık Zeus Lepsynos Tapınağı'nın zamana yenik düşmüş sütunlarının restorasyonu yapılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras projesi kapsamında tapınaktaki çalışmaların ivme kazandığını söyledi.

Tapınakta yürütülen çalışmaların evveliyatının bulunduğunu belirten Kızıl, "Burada bine yakın blok tek tek ölçüldü, envanteri çıkarıldı, katalogları yapıldı. Parçalar tespit edildikten sonra restorasyon uygulamasına geçildi" dedi.

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Kızıl, zamanla yıpranma ve kopmalar meydana gelen blokların yeniden ayağa kaldırılmasının çok zor bir iş olduğunu kaydetti.

Mimari blokların kopmuş parçalarının yüzlerce parçadan aranarak bulunduğunu, temizlendiğini ve yıpranmaların giderildiğini anlatan Kızıl, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda tapınakta kısmen restorasyon çalışması yapıldı. Bu yıl ise önemli ölçüde tehlike arz eden tapınağın kuzey sütunlarının hepsi indirildi. Kuzeye doğru meyil söz konusuydu, şiddetli bir depremde hepsi üst üste yığılıp paramparça olabilirdi. Bunun önüne geçmek, tapınağı daha uzun ömürlü hale getirip gelecek nesillere sunabilmek için sütunları indirdik. Şimdi sağlam bir temel atma adına kaideden çatıya kadar uzun soluklu bir çalışma başlattık. Burada zarar görmüş tüm parçaları onarıp sağlamlaştırıyoruz. Daha sonra aslına uygun olarak yine eski yerlerine blokları koyacağız. İlk olarak kaideden çatıya kadar kuzey cepheyi tamamen ayağa kaldıracağız."