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Zeynep Bastık Edis olayı nedir? Zeynep Bastık ve Edis neden gündem oldu?

Sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan isimleri ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis oldu. İşte Zeynep Bastık ve Edis'in gündem olması ile ilgili bilgiler...

Zeynep Bastık Edis olayı nedir? Zeynep Bastık ve Edis neden gündem oldu?

Zeynep Bastık ile Edis ikilisi bugün internette gündem oldu. İşte vatandaşların merakla araştırdığı konuya ilişkin bilgiler...

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

Önceki gün bir partiye katılan Zeynep Bastık ve yakın arkadaşı Edis, Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti. Kendilerini şarkının ritmine kaptıran ikili, samimi bir şekilde dans etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü isimlerin dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların ikiye bölündüğü video için "Sen evlisin bu dans hoş olmamış" ve "Gayet normal bir görüntü" yorumları yapıldı.

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