Zeynep Bastık Galata Kulesi açılışana özel konseri büyük ilgi gördü. Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte merak edilenler...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşındı ve orta okul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayınladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayınladı. Bu coverlar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru Mu?" isimli bir single yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerde rol aldı.

2019'da Adidas'ın 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu.

ZEYNEP BASTIK ESERLERİ

Single'ları

2014: "Fırça"

2017: "Şahaneyim"

2019: "Her Yerde Sen"

2019: "Bırakman Doğru Mu?" (Anıl Piyancı ile)

2019: "Mod" (Mustafa Sandal ile)

2020: "Uslanmıyor Bu"

2020: "Çukur"

2020: "Her Mevsim Yazım"

2020: "Bir Daha"

2020: "Dargın" (Emir Can İğrek ile)