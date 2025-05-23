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        Haberler Müzik Zeynep Bastık'tan 'Kör Sevdam'

        Zeynep Bastık'tan 'Kör Sevdam'

        Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Kör Sevdam'ı sevenleriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:04
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        Zeynep Bastık'tan 'Kör Sevdam'
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        Zeynep Bastık, sözü ve müziği Mert Çodur'un imzasını taşıyan yeni şarkısı 'Kör Sevdam'ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

        Zeynep Bastık, hayranlarına "Sizlerden yüzlerce video geliyor. Sizin sesinizden şarkımı duymak beni çok heyecanlandırıyor. 'Kör Sevdam'ı hemen alıp benimsediğiniz, bağrınıza bastığınız için deli gibi mutluyum. Bu şarkı hem yara değişiyor hem yara sarıyor" sözleriyle seslendi.

        ‘Kör Sevdam’, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Zeynep Bastık
        #Kör Sevdam
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