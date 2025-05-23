İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalem müdürü gözaltında
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonu düzenlendi. İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4'üncü dalga operasyonu başlatıldı. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı iddia edildi.
Gözaltına alınanlar arasında 2. dalga operasyonunda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt da bulunuyor. Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt hakkında da gözaltı kararı var.
Gözaltı kararı verilen 49 kişiden 42'si gözaltına alındı.