Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Gürel Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gürel; "Bu sezon yoğun bir çalışma temposu vardı benim için yazında başka işler olabilir o yüzden tatil planları yapmıyoruz zaten şansıma da hep şehir dışı işlerde yer aldım Serkan ile de biraz ayrı kaldık ama sorun olmuyor alıştık bu duruma" dedi.

Çıkan hamilelik haberleri hakkında da konuşan Özge Gürel; "Hamile değilim 3 ayda bir böyle iddialar çıkıyor. Olursa zaten hemen size söylerim" derken 2022'de evlendiği Serkan Çayoğlu'nun, bu seferki babalar gününü de kutlayamayacağını ifade etti.