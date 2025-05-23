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        Haberler Magazin Lucas Torreira'dan yeni Devrim Özkan hamlesi; önce beğendi sonra geri çekti - Magazin haberleri

        Lucas Torreira, önce beğendi sonra geri çekti

        Gönlünü Fransız tasarımcı Essin Baris'e kaptıran Lucas Torreira, daha sonra eski aşkı Devrim Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takip etmeye başlamıştı. Yeni bir hamlede bulunan Torreira, Özkan'ın fotoğrafını beğendi ancak daha sonra beğenisini geri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:17
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        Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, bir dargın bir barışık şekilde sürdürdükleri birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

        ESKİ AŞKINI TAKİP ETMEYE BAŞLADI

        Lucas Torreira, kısa bir süre önce Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Torreira'dan daha sonra sürpriz bir adım geldi ve eski aşkı Devrim Özkan'ı sosyal medyadan takip etmeye başladı.

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        'BEĞENİ' ADIMI ATSA DA KARŞILIK BULAMADI

        Fakat Lucas Torreira'nın bu adımına Devrim Özkan karşılık vermezken, ünlü futbolcu bir adım daha attı.

        ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

        Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sıralı bir şekilde paylaştıkları arasında aşağıdaki fotoğrafı beğendi. Ancak Torreira, Özkan'dan karşılık bulamamış olacak ki kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti. Görünen o ki Lucas Torreira, ilişkileri sırasında olduğu kararsızlığı şimdi farklı bir şekilde yaşıyor.

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        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
        #Essin Baris
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