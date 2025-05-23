Akçan, Varda Köprüsü'nü çok beğendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Manzara eşliğinde yolculuk sırasında saatin, dakikanın nasıl geçtiğini bilemiyorsunuz. Ne zaman trene bindiniz, ne zaman indiniz farkında bile olmuyorsunuz. Varda Köprüsü, en çok merak ettiğimiz, camdan devamlı takip ettiğimiz bir yer. Trene severek biniyoruz. Manzarası, geçtiği tarihi yerler çok güzel."