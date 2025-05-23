Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel saldırı iddiası! Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'yı öldürdü! | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Cinsel saldırı iddiası! Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!

        İstanbul Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan şüphelinin ifadesinde Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Sulukahya, Yakılacak Kadın, Hülyam, Beyaz Ölüm adlı filmlerde rol almıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

        Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş’taki evine geldi.

        Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

        REKLAM

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        HANGİ FİLMLERDE ROL ALMIŞTI?

        Sulukahya, Yakılacak Kadın (1982), 'Hülyam (1982) 'Beyaz Ölüm' (1983) adlı filmlerde rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Serdar Sulukahya
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        Trump'ın Güney Afrika'daki soykırım görüntüleri Kongo'da çekilmiş
        Trump'ın Güney Afrika'daki soykırım görüntüleri Kongo'da çekilmiş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        Yeni neslin sessiz düşmanı!
        Yeni neslin sessiz düşmanı!
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?