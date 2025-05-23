Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş’taki evine geldi.

Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.