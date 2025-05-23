OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme

COVID-19 salgını sırasında popülaritesi artan yetişkin içerik sitesi OnlyFans'in satışı için görüşmeler yapılıyor.

Reuters'ın haberine göre OnlyFans'in sahibi Fenix ​​International Ltd, şirketi yaklaşık 8 milyar dolarlık bir değerlemeyle bir yatırımcı grubuna satmak için görüşmelerde bulunuyor. Kaynaklara göre grup, Los Angeles merkezli bir yatırım firması olan Forest Road Company tarafından yönetiliyor. Kaynaklar, şirketin ayrıca halka arzı değerlendirdiğini ve diğer taliplerden de ilgi gördüğünü belirtti.

Habere göre şirket, 2023'te 6,6 milyar dolar gelir elde etti. 2020'de 375 milyon dolar civarındaydı. 2017 yılında kurulan Forest Road ise medya, yenilenebilir enerji ve dijital varlıklarla ilgilenen bir yatırım şirketi olarak öne çıkıyor. Şirketin girişimleri arasında bir Formula E yarış takımı da yer alırken firma 2024 yılında ACF Investment Bank'ta çoğunluk hissesi satın alarak danışmanlık ağını genişletti.