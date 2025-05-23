Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak

Danimarka Parlamentosu, 2040 yılına kadar emeklilik yaşını 70'e çıkarmayı öngören yasayı kabul etti. Bu kararla birlikte Danimarka, Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olacak.

2006'dan beri resmi emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağlayan Danimarka, her beş yılda bir emeklilik yaşını revize ediyor. Şu anda yasal emeklilik yaşı 67 ancak 2030'da 68'e ve 2035'te 69'a çıkacak.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 1971 ve sonrasında doğan herkes için emeklilik yaşı 70 olacak. Dün parlamentoda oylanan yeni düzenleme, 81 kabul, 21 karşı oyla kabul edildi.

"İNSANLARIN ONURLU BİR YAŞLILIK HAYATINA SAHİP OLMA HAKKINI KAYBETMELERİ ANLAMINA GELİYOR"

Emeklilik yaşının artırılmasına karşı son haftalarda Kopenhag'da sendikaların da desteğiyle protestolar düzenlendi.

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BBC'de yer alan habere göre, Danimarka Sendika Konfederasyonu Başkanı Jesper Ettrup Rasmussen, Perşembe günkü oylama öncesinde emeklilik yaşının artırılması önerisinin "tamamen haksız" olduğunu dile getirdi.

Danimarka'nın sağlam bir ekonomiye sahip olmasına rağmen AB'nin en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olduğunu söyleyen Rasmussen, "Emeklilik yaşının yükselmesi, insanların onurlu bir yaşlılık hayatına sahip olma hakkını kaybetmeleri anlamına geliyor." dedi.