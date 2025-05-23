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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da yeni dönem: İmzalar, vedalar ve beklentiler! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da yeni dönem: İmzalar, vedalar ve beklentiler!

        Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan ettikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılacak oyuncular netleşirken iç transferde de kısa süre içinde imzalar atılacak. Osimhen'in takımda kalması zor görülürken Barış Alper Yılmaz için de rekor bonservis beklentisi var

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:15
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        2024-2025 sezonunun 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı bilgilere göre öne çıkan başlıklar şu şekilde;

        2

        YUNUS AKGÜN TAKIMDA KALIYOR

        Galatasaray, genç futbolcusuyla 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Yıllık 2,3 milyon euro kazanması beklenen Yunus’un birkaç gün içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

        3

        BARIŞ ALPER'DEN REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ

        Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı oyuncusu için 35 milyon euro talep ediyor. Devre arasında Premier Lig’den gelen 17 milyon euro’luk teklif geri çevrilmişti. Transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

        4

        OSİMHEN GALATASARAY'A YAKIN DEĞİL

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Arap Yarımadası’ndan yaklaşık 40 milyon euro maaş teklifi aldığı belirtiliyor. Galatasaray da oyuncuya resmi teklif yaptı ancak transferin gerçekleşmesi beklenmiyor. Juventus, Osimhen'in peşini bırakmazken Fenerbahçe genç oyuncu için nabız yokladı.

        5

        ZANİOLO YENİDEN KİRALANACAK

        Geçtiğimiz sezonu ACF Fiorentina'da kiralık geçiren İtalyan oyuncu, Galatasaray’a dönecek. Ancak kulübün planı, Zaniolo’yu yeniden kiralık olarak göndermek yönünde.

        6

        MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

        Galatasaray’ın iki önemli ismi, Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek.

        7

        Muslera Uruguay'da 1 yıl daha futbol oynayacak. Ardından ülkesinde satın aldığı kulüp ile yakından ilgilenecek. Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve Sarı-kırmızılı kulübe genç futbolcular önerecek.

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