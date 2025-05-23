Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev transfer operasyonu: Leroy Sane, Inaki Williams!
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edip 5. yıldızı takan Galatasaray yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Şampiyonlar Ligi için yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi; hedefte Leroy Sane ve Inaki Williams var.
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda hem ligde unvanını korumak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir performans sergilemek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikli hedeflerden biri ise kanat hattına üst düzey bir takviye yapmak.
Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane oldu.
Yönetim, yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray formasıyla boy göstermesi için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır.
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan bir diğer önemli isim ise La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'nun tecrübeli oyuncusu Inaki Williams.
İspanya doğumlu Gana Milli Takımı oyuncusu, kulübünün altyapısından yetişip uzun yıllardır A takımda forma giyiyor. Geride kalan sezonda çıktığı 49 resmi maçta 11 gol ve 9 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, hem hızı hem de istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.
Ancak bu transferin önünde bazı engeller bulunuyor. Galatasaray cephesi şu ana kadar Williams için resmi bir girişimde bulunmazken, Athletic Bilbao’nun oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.
Inaki Williams’ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu da olası bir transferde pazarlık sürecinin zorlu geçeceğine işaret ediyor.