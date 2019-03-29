Kırklareli'nde dün sabah saat 10.30 sıralarında, Esin Ailesi, polise giderek, 11 yaşlarındaki kızları Zeynep Esin'in kaybolduğuna ilişkin ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada dün gece saat 01.00 sıralarında Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TUĞLA İLE KATLETTİ

İHA'da yer alan habere göre durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 11 yaşındaki Zeynep Esin'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak ise Zeynep'in teyzesinin oğlu olan 28 yaşındaki Kerem S. gözaltına alındı.

"YİYECEK ALACAĞIM' DİYE KANDIRMIŞ

Minik Zeynep'in amcası Sezgin Esin olayla ilgili açıklamada bulundu. Amca Esin şöyle konuştu: "Bizim ailemizden biri olduğu için fark edemedik, yakın gördük. Biz çok üzgünüz. Allah kimseyi evlatları ile sınamasın. Çocuğu yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış. Yani bu bizim akrabamız olduğu için biz şüphe edemedik. Bu kişi benim teyzemin çocuğu oluyor. Yani 28 yaşlarında, kızımız da 11. Çocuk ya böyle bir sonuçla karşılaştık" dedi. Yaşanan olayı kınayan mahalle sakinleri ise zanlı için idam istedi. Mahalleliler, "Zeynep hepimizin çocuğu. Bizler Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz" dedi.

SINIFINDA MATEM VAR

Kırklareli'nde kaybolduktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep Esin'in mahallesinde ve okulunda yas var. Kaybolmasının ardından Zeynep'in bulunması için büyük çaba sarf eden mahalle sakinleri minik kızın öldüğünü duyunca büyük üzüntü yaşadı. Kırklareli Tevfik Fikret Yatılı Ortaokulu'nda okuyan Zeynep Esin'in arkadaşları okula gitmedi. Yasta olduklarını söyleyen öğrenciler, "Çok üzüldük. Bugün sınavımız olmasına rağmen biz okula gitmedik. Arkadaşımızı çok seviyorduk" dedi.