Kaza, 5 gün önce merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik ve 1 yıllık eşi Yasin Çelik, iş çıkışı buluşup, bir alış veriş merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçiren çift, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. Ancak Bursa yönüne giden Orçun Türker'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı.

DHA'nın haberine göre, bir otomobil firmasının genel müdürünün asistanı olan Çelik ağır yaralandı. Ambulansla Uludağ Üniversitesi´ne kaldırılan Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, Mudanya´da gözyaşları arasında toprağa verildi.

'SESLER GELİNCE BİRİNE ÇARPTIĞIMI ANLADIM'

Kazanın ardından Nilüfer Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Orçun Türker, Bursa Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği´nce 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bir fabrikada çalışan ve evli olan sürücü Orçun Türker'in ilk ifadesinde, "Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Batçıkta bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının biraz aşağısından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip, hemen ambulansı aradım" dedi. Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.