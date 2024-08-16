Sanırım herkes gibi sıradan bir insan olduğumu sizin dışınızda ben de unutmuşum. Tüm bu nefreti normalleştirmişim. Bu kimseye böyle yapmayın dediğim bir mesaj değil, ben bunun önünü kesemem, bu hayatında böyle aşağılanan herkesin 'Benim bir kalbim olduğunu unutan kimseyi umursama' demek istediğim ve bu cümleyi kendime de hatırlattığım bir mesaj olsun...