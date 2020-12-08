İHA

Olay, saat 04.45 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan bir iplik fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasının kumaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmı alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.