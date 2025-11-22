Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Zeytinburnu’nda iş yerindeki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu’nda iş yerinde silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

        Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan silahlı kavgada Fatih A. ve Ümit Ö. hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay sonrası iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 01:12 Güncelleme: 22.11.2025 - 01:12
        İş yerinde silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı
        Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak’taki iş yerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. ile iş yeri sahibi H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. H.A., yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö.’ye ateş ederken, bu sırada iş yerinin dışında bekleyen diğer iki kişi ise silah seslerini duyarak içeri doğru ateş açtı.

        Silahtan çıkan mermiler, yan dükkanın önünde bulunan bir kişinin bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, çıkan çatışmada Fatih A. ve Ümit Ö.’nün ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan iş yeri sahibi H.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

