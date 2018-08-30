Zeytinli Rock Festivali, Türkiye’den ve dünyadan ünlü müzisyenleri sahnesinde ağırlamaya başladı. 2 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk gününde aralarında Teoman, Selda Bağcan, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin, Niyazi Koyuncu, Della Miles, Sena Şener, Yeni Türkü, Hey Douglas gibi sevilen isimlerin de yer aldığı 18 müzisyen performans sergiledi.
Festivalin İlk Gününde Kimler Var?
Oldukça yoğun ilgiyle başlayan ilk günde sanatçılar Zeytinli’nin uluslararası standartlarda bir festival olduğunu söyleyerek bu festivalin Türk rock müziği için bir buluşma noktası olduğunu söylediler.
Festivalin heyecanla beklenen ikinci gününde aralarında Duman, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, Ezhel, The Godfathers, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu gibi sanatçılar sahne alacak.
Zeytinli Rock Festivali Programı
30 Ağustos Perşembe
Siyah Sahne
Duman
Ceza
Cem Adrian
Can Bonomo
İskender Paydaş
Çamur
Aydilge
Kırmızı Sahne
Ezhel
The Godfathers (UK)
Gökcan Sanlıman
Can Kazaz
Cihan Mürtezaoğlu
Nadas
İlhan Güryalçın
3 Deyince
Akustik Sahne
Bülent Ortaçgil
Gündoğarken
Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu
31 Ağustos Cuma
Siyah Sahne
Athena
maNga
Ceyl'an Ertem
Umut Kuzey
Oceans of Noise
Can Gox
Özge Fışkın
Kırmızı Sahne
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gülçin Ergül Arabesk
Gazapizm
Ozbi feat. Gülce Duru
Palmiyeler
İkiye On Kala
Simge Pınar
Dalgana Bak
Akustik Sahne
Pilli Bebek
Ogün Sanlısoy
Murat Yılmazyıldırım
1 Eylül Cumartesi
Siyah Sahne
Şebnem Ferah
Ümit Besen & Pamela
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Deniz Tekin
Sattas
Eda Baba
Kırmızı Sahne
Baba Zula
Son Feci Bisiklet
Pacifico (CL)
Nova Norda
In Hoodies
Supernova
Set
The Family
Akustik Sahne
Kalben
Mehmet Güreli
Murat İlkan & Metin Türkcan
2 Eylül Pazar
Siyah Sahne
Sepultura (BR)
Pentagram
Moğollar
Hayko Cepkin
Pera
Black Tooth
Murder King
Kırmızı Sahne
Kesmeşeker
Yok Öyle Kararlı Şeyler
The Madcap
Piiz
Kök
Yedinci Ev
Sails of Serenity
Normal Değil
Akustik Sahne
Fatma Turgut
Hüsnü Arkan
Tuna Kiremitçi