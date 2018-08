Zeytinli Rock Festivali, Türkiye’den ve dünyadan ünlü müzisyenleri sahnesinde ağırlamaya başladı. 2 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk gününde aralarında Teoman, Selda Bağcan, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin, Niyazi Koyuncu, Della Miles, Sena Şener, Yeni Türkü, Hey Douglas gibi sevilen isimlerin de yer aldığı 18 müzisyen performans sergiledi.



Festivalin İlk Gününde Kimler Var?

Oldukça yoğun ilgiyle başlayan ilk günde sanatçılar Zeytinli’nin uluslararası standartlarda bir festival olduğunu söyleyerek bu festivalin Türk rock müziği için bir buluşma noktası olduğunu söylediler.

Festivalin heyecanla beklenen ikinci gününde aralarında Duman, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, Ezhel, The Godfathers, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu gibi sanatçılar sahne alacak.

Zeytinli Rock Festivali Programı



30 Ağustos Perşembe



Siyah Sahne

Duman

Ceza

Cem Adrian

Can Bonomo

İskender Paydaş

Çamur

Aydilge



Kırmızı Sahne

Ezhel

The Godfathers (UK)

Gökcan Sanlıman

Can Kazaz

Cihan Mürtezaoğlu

Nadas

İlhan Güryalçın

3 Deyince



Akustik Sahne

Bülent Ortaçgil

Gündoğarken

Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu



31 Ağustos Cuma

Siyah Sahne

Athena

maNga

Ceyl'an Ertem

Umut Kuzey

Oceans of Noise

Can Gox

Özge Fışkın



Kırmızı Sahne

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Gülçin Ergül Arabesk

Gazapizm

Ozbi feat. Gülce Duru

Palmiyeler

İkiye On Kala

Simge Pınar

Dalgana Bak



Akustik Sahne

Pilli Bebek

Ogün Sanlısoy

Murat Yılmazyıldırım





1 Eylül Cumartesi



Siyah Sahne

Şebnem Ferah

Ümit Besen & Pamela

Büyük Ev Ablukada

Adamlar

Deniz Tekin

Sattas

Eda Baba



Kırmızı Sahne

Baba Zula

Son Feci Bisiklet

Pacifico (CL)

Nova Norda

In Hoodies

Supernova

Set

The Family



Akustik Sahne

Kalben

Mehmet Güreli

Murat İlkan & Metin Türkcan





2 Eylül Pazar



Siyah Sahne

Sepultura (BR)

Pentagram

Moğollar

Hayko Cepkin

Pera

Black Tooth

Murder King



Kırmızı Sahne

Kesmeşeker

Yok Öyle Kararlı Şeyler

The Madcap

Piiz

Kök

Yedinci Ev

Sails of Serenity

Normal Değil



Akustik Sahne

Fatma Turgut

Hüsnü Arkan

Tuna Kiremitçi