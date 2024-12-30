Zeytinyağlı Taze Fasulye Tarifi: Zeytinyağlı Taze Fasulye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Neredeyse her sofrada yerini alan bu hafif ve lezzetli yemek hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından oldukça sevilen ve tercih edilen sebze yemekleri arasında yer alır. Özellikle sebze yemeği sevmeyen çocukların bile sevebildiği zeytinyağlı taze fasulye yemeği vitamin dolu ve son derece sağlıklı bir lezzettir. Peki, lezzet dolu zeytinyağlı taze fasulye yapımı hakkında tüm püf noktaları…

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE MALZEMELERİ Tarife geçmeden önce zeytinyağlı taze fasulye yapımı için gerekli malzemeleri inceleyelim. İşte, zeytinyağlı taze fasulye yemeği için gerekli malzemeler… REKLAM Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri… • 600 gram taze fasulye • 1 adet büyük boy kuru soğan • 3 adet orta boy domates • 2 diş sarımsak

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı • 1 su bardağı sıcak su • 2 çay kaşığı tuz • 1 tatlı kaşığı toz şeker ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE NASIL YAPILIR? “Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?” sorusu hafif ve lezzetli yemekleri sevenlerin merak ettikleri bir sorudur. Zeytinyağlı taze fasulyenin yapımına geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz…

• 4 kişilik • 20 dakika hazırlama süresi • 25 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 204 kalori İşte, merak edilen lezzetiyle damaklarda eşsiz ve hafif bir tat bırak zeytinyağlı taze fasulye tarifi; • Taze fasulyeleri güzelce yıkayın ve kılçıklarını ayıklayarak temizleyin. • Yemeklik kuru soğanları küçük küçük küpler halinde doğrayın.

• Sarımsakları ince ince doğrayın. • Domatesleri rendeleyin. • İlk olarak tencereye gereken miktarda zeytinyağını koyun ve kızdırın. • Ardından doğramış olduğunuz soğanları ve sarımsakları tencerenin içine koyun ve hafif bir renk alıncaya dek zeytinyağı ile kavurun. • Temizleyip doğradığınız taze fasulyeleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Tuz, toz şeker, domates rendesi ve sıcak suyu ekleyerek iyice karıştırın. • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. • Zeytinyağlı taze fasulye yemeği pişirdikten sonra isteğe göre ılık veya soğuk olarak servis edilebilir. • İşte, zeytinyağlı taze fasulye yemeğiniz hazır. Afiyet olsun! REKLAM Zeytinyağlı taze fasulye sofralarda hem garnitür olarak hem de ana yemek olarak servis edilebilir. Lezzetli bir sebzeli bulgur pilavı, pirinç pilavı ve cacık zeytinyağlı taze fasulyenin sevilen eşlikçileri olarak sofralarda yerini alabilir.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE YAPIMI için PÜF NOKTALAR Zeytinyağlı taze fasulye yemeği herkes tarafından kolay bir şekilde hazırlanabilecek hafif ve lezzetli bir sebze yemeğidir. Damak çatlatan bir lezzete sahip olan ve özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu lezzet elbette bazı püf noktalarına sahiptir. Lezzetine lezzet katmanıza yardımcı olacak zeytinyağlı taze fasulye püf noktaları için okumaya devam edebilirsiniz…

İşte, püf noktaları ile zeytinyağlı taze fasulye yapımı… • Taze fasulye yaparken dikkat edilmesi en önemli noktalardan biri taze fasulyelerin doğru bir şekilde ayıklanmak ve kılçıksız olarak yemeği hazırlamaktır. Bunun için taze fasulyeleri iyi bir şekilde yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Ardından kılçıklarını temizleyin. Taze fasulyelerin kılçıklarını temizlemek için sebze soyacağı kullanabilirsiniz.

• Zeytinyağlı taze fasulye yapımının en önemli püf noktalarından bir diğeri de az su ile birlikte kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirmektir. • Zeytinyağlı taze fasulye yemeği piştikten sonra ocaktan alarak dinlenmesi için bir tabağa koyun. Bu esnada yemeğin üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirmek taze fasulyelerin renginin daha parlak görünmesini sağlar.

• Zeytinyağlı taze fasulye yemeği yapmak için kullanacağınız fasulyenin taze olup olmadığını elinizle kırarak anlayabilirsiniz. Eğer kolay bir şekilde kırılıyorsa fasulye daha taze ve yumuşak demektir. • Hem zeytinyağlı taze fasulye yemeğinde hem de diğer zeytinyağlı yemeklerde pişirme işlemi sırasında sebzelerin üzerini yağlı kağıt ile kapatmak sebzelerin renginin ve besin değerlerinin kaybedilmesinin önüne geçer.