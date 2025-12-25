Habertürk
        Zhuilany Airpot - Kiev kaç kilometre? Zhuilany Airpot - Kiev arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Zhuilany Airpot - Kiev kaç kilometre? Zhuilany Airpot - Kiev arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyahat planlayanların en çok merak ettiği konulardan biri şehre en yakın havalimanlarından biri olan Zhuilany Airport ile şehir merkezi arasındaki mesafe uzaklığıdır. Özellikle ilk kez Kiev'e gidecek yolcular için bu mesafenin kaç kilometre olduğu, ulaşımın ne kadar sürdüğü ve hangi koşullarda değişkenlik gösterdiği önemli bir planlama kriteri olarak öne çıkmaktadır. İşte, Zhuilany Airpot - Kiev kaç kilometre? Zhuilany Airpot - Kiev arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? sorularının yanıtları.

        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:14
        Zhuilany Airpot - Kiev kaç kilometre?
        Kiev’e yapılacak bir yolculuk öncesinde, havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe ve ulaşım süresi sıkça araştırılan konular arasında bulunmaktadır. Zhuilany Airport, Kiev’e yakın konumuyla dikkat çekerken, yolcular rahat bir seyahat planlamak için mesafe ve ulaşım yollarıyla ilgili sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda bu soruların yanıtlarını derledik.

        ZHUILANY AIRPORT NEREDE?

        Zhuilany Airport, resmi adıyla Kyiv International Airport yani Zhuliany, Ukrayna’nın başkenti Kiev sınırları içinde yer alan şehir içi havalimanıdır. Kent merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan havalimanı, özellikle kısa ve orta mesafeli uçuşlar ile düşük maliyetli havayolları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Boryspil Havalimanı’na kıyasla daha küçük ölçekli olan Zhuilany Airport, şehirle iç içe yapısı sayesinde yolculara hızlı ve pratik bir ulaşım avantajı sunar. Havalimanı, Kiev’in güneybatı bölümünde konumlanır ve çevresinde yerleşim alanları, ana arterler ve toplu taşıma hatları bulunur.

        KIEV NEREDE?

        Kiev, Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna’nın başkenti ve en büyük şehridir. Dinyeper Nehri’nin iki yakasına kurulu olan şehir, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve tarihi merkezidir. Hem Sovyet geçmişinin izlerini taşıyan mimarisi hem de modern şehir yaşamı ile dikkat çeken Kiev, Doğu Avrupa’nın önemli metropollerinden biri olarak kabul edilir. Coğrafi olarak Ukrayna’nın kuzey-orta kesiminde yer alan şehir, ülkenin ana ulaşım ağlarının kesişim noktasında bulunur ve kara, demir yolu ile hava yolu bağlantıları açısından stratejik bir konuma sahiptir.

        ZHUILANY AIRPORT – KIEV ARASI KAÇ KİLOMETRE?

        Zhuilany Airport ile Kiev şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 8 ila 10 kilometre arasında değişmektedir. Mesafe, varış noktasına göre farklılık gösterebilir; örneğin şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı ya da ana tren garı baz alındığında birkaç kilometrelik fark oluşabilir. Bu kısa mesafe, Zhuilany Airport’u özellikle iş seyahatleri ve kısa süreli ziyaretler için tercih edilen bir havalimanı haline getirir. Kent merkezine bu denli yakın olması, havalimanını Kiev içi ulaşım açısından oldukça avantajlı bir noktaya taşır.

        ZHUILANY AIRPORT – KIEV NE KADAR SÜREDE GIDILIR?

        Zhuilany Airport’tan Kiev şehir merkezine ulaşım süresi, seçilen ulaşım yöntemine ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Normal trafik koşullarında bu mesafe yaklaşık 15–30 dakika içinde kat edilebilir. Yoğun saatlerde, özellikle sabah ve akşam iş çıkış zamanlarında bu süre uzayabilir. Toplu taşıma kullanıldığında aktarma durumuna göre süre biraz daha artarken, taksi veya özel transfer tercih edildiğinde yolculuk genellikle daha kısa sürer.

        ZHUILANY AIRPORT – KIEV ULAŞIM SEÇENEKLERI NELER?

        Zhuilany Airport’tan Kiev şehir merkezine ulaşmak için birden fazla alternatif bulunmaktadır. Taksi ve uygulama tabanlı araç çağırma servisleri, havalimanı çıkışında en sık tercih edilen seçenekler arasındadır ve kapıdan kapıya ulaşım imkânı sunar. Bunun yanı sıra, belediye otobüsleri ve minibüsler ile şehir merkezine ve ana ulaşım noktalarına ekonomik şekilde ulaşmak mümkündür.

