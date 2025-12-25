Zhuilany Airpot - Kiev kaç kilometre? Zhuilany Airpot - Kiev arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kiev’e yapılacak bir yolculuk öncesinde, havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe ve ulaşım süresi sıkça araştırılan konular arasında bulunmaktadır. Zhuilany Airport, Kiev’e yakın konumuyla dikkat çekerken, yolcular rahat bir seyahat planlamak için mesafe ve ulaşım yollarıyla ilgili sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda bu soruların yanıtlarını derledik.

ZHUILANY AIRPORT NEREDE?

Zhuilany Airport, resmi adıyla Kyiv International Airport yani Zhuliany, Ukrayna’nın başkenti Kiev sınırları içinde yer alan şehir içi havalimanıdır. Kent merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan havalimanı, özellikle kısa ve orta mesafeli uçuşlar ile düşük maliyetli havayolları tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Boryspil Havalimanı’na kıyasla daha küçük ölçekli olan Zhuilany Airport, şehirle iç içe yapısı sayesinde yolculara hızlı ve pratik bir ulaşım avantajı sunar. Havalimanı, Kiev’in güneybatı bölümünde konumlanır ve çevresinde yerleşim alanları, ana arterler ve toplu taşıma hatları bulunur.

KIEV NEREDE?

Kiev, Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna’nın başkenti ve en büyük şehridir. Dinyeper Nehri’nin iki yakasına kurulu olan şehir, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve tarihi merkezidir. Hem Sovyet geçmişinin izlerini taşıyan mimarisi hem de modern şehir yaşamı ile dikkat çeken Kiev, Doğu Avrupa’nın önemli metropollerinden biri olarak kabul edilir. Coğrafi olarak Ukrayna’nın kuzey-orta kesiminde yer alan şehir, ülkenin ana ulaşım ağlarının kesişim noktasında bulunur ve kara, demir yolu ile hava yolu bağlantıları açısından stratejik bir konuma sahiptir.