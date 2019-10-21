Zidane'dan Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid’in Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kritik maçta galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Real’in Fransız çalıştırıcısı, İspanya Ligi’nde Mallorco’ya deplasmanda 1-0 kaybedip liderlik koltuğunu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptırdıkları karşılaşmadan sonra şu açıklamayı yaptı: “Çok kötü oynadık ve kaybettik. Artık bu maç geride kaldı. Üç günde

bir maç oynamanın zorluğuyla başa çıkmamız gerekiyor. Endişeli olduğumu söyleyemeyeceğim, çünkü bu kelimeyi sevmiyorum. Ama bir şeyler başarmak istiyorsak istikrarlı olmak zorundayız. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için sahaya çıkacağız. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok. Artık İstanbul’u düşünüyoruz.”

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINA DOĞRU...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.