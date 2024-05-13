Günümüzde pek çok insanın yaşadığı endişe ve stres, anksiyete olarak adlandırılan duygusal bir durumu işaret eder. Anksiyete, genellikle aşırı endişe, korku ve gerginlik hissi ile karakterize edilir. Haberimizde sizin için bu durumu hafifletmeye yarayabilecek uzun ve kısa vadeli yöntemleri derledik. İşte, anksiyetenizi azaltmak için uygulayabileceğiniz stratejilerin detayları...