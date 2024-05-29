Zihninizi yaşlanmaya karşı koruyun: Beyni genç tutmanın 10 basit yolu!
Yaşlanma süreci kaçınılmaz olsa da, zihnimizi genç ve aktif tutmak elimizde. Günlük rutinimize ekleyebileceğimiz bazı basit alışkanlıklarla beynimizin sağlığını koruyabilir ve yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. İşte zihninizi taze ve güçlü tutmanın 10 etkili yolu!
Zihinsel yaşlanma, pek çok kişinin kaçınmak istediği bir durumdur. Neyse ki, beyin sağlığını korumanın ve zihni dinç tutmanın bazı pratik ve etkili yolları var. Sizin için beyninizi genç tutmanın ve bilişsel yeteneklerinizi en üst düzeyde tutmanın 10 basit yolunu derledik. İşte detaylar!
1. ZİHNİNİZİ MEŞGUL EDİN
Beyniniz bir kasa benzer - onu kullanmanız, güçlendirmeniz gerekir. Beyninizi formda tutmak için yapabileceğiniz birçok şey vardır; çapraz bulmaca veya sudoku çözmek, okumak, kart oynamak veya bir yapbozu bir araya getirmek gibi. Bunu beyninizi çapraz eğitmek olarak düşünün.
Etkinliği artırmak için farklı etkinlik türlerini birleştirin. Son olarak, çok fazla televizyon izlemeyin, çünkü bu pasif bir aktivitedir ve beyninizi uyarmak için çok az şey yapar.
2. FİZİKSEL EGZERSİZ YAPIN
Egzersizin bilinen birçok faydası vardır ve düzenli fiziksel aktivite de beyne fayda sağlar. Çok sayıda araştırma, fiziksel olarak aktif kişilerin zihinsel işlevlerinde gerileme yaşama olasılığının daha düşük olduğunu ve alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu faydalar, egzersiz sırasında beyne giden kan akışının artmasından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca yaşlanma sırasında beyin bağlantılarında meydana gelen doğal azalmaya karşı koyarak bazı sorunları tersine çevirme eğilimindedir. Haftada birkaç kez 30 ila 60 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Yürüyebilir, yüzebilir, tenis oynayabilir veya kalp atış hızınızı artıran herhangi bir orta dereceli aerobik aktivite yapabilirsiniz.
3. SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN
Diyetiniz beyin sağlığınız üzerinde büyük bir rol oynar. Bitki bazlı gıdalar, tam tahıllar, balık ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları vurgulayan bir Akdeniz diyeti uygulamayı düşünün. Araştırmalar, Akdeniz diyetini yakından takip eden kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının, bu diyeti uygulamayan kişilere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Diyetin hangi bölümlerinin beyin fonksiyonlarına en çok yardımcı olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte, sızma zeytinyağında ve diğer sağlıklı yağlarda bulunan omega yağ asitlerinin hücrelerinizin doğru çalışması için hayati önem taşıdığı, koroner arter hastalığı riskinizi azalttığı, zihinsel odaklanmayı artırdığı ve yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı biliniyor.
4. DAMAR SAĞLIĞININ ÖNEMİ
Atardamar ve toplardamarlarınızın sağlığı kalp sağlığınız için önemli olduğu kadar beyin sağlığınız için de kritik öneme sahiptir. Kan basıncınızı, kan şekerinizi ve kolesterolünüzü düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerekir.
Kan basıncı ve kolesterol değerlerini düşürmek için fiziksel aktivitenizi artırın, Akdeniz diyeti uygulayın ve sodyum tüketiminizi azaltın. Son olarak, tütün ve alkol kullanımı da beyin sağlığı üzerinde etkilidir, bu sebeple bunlardan uzak durmak sizin için en iyisidir.
5. KAN ŞEKERİNİZİ ARTTIRIN
Diyabet demans için önemli bir risk faktörüdür. Doğru beslenerek, düzenli egzersiz yaparak ve zayıf kalarak diyabetin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ancak kan şekeriniz yüksek kalırsa, iyi bir kontrol sağlamak için ilaca ihtiyacınız olacaktır.
6. KOLESTEROLÜNÜZÜ İYİLEŞTİRİN
Yüksek LDL ("kötü") kolesterol seviyeleri, demans riskinin artmasıyla ilişkilidir. Diyet, egzersiz, kilo kontrolü ve tütünden uzak durmak, kolesterol seviyenizi iyileştirmede uzun bir yol kat edecektir. Ancak daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa doktorunuza ilaç tedavisi hakkında danışın.
7.UYKU SAĞLIĞINIZA ÖNEM VERİN
Uyku beyin sağlığınızda önemli bir rol oynar. Bazı teoriler, uykunun beyninizdeki anormal proteinlerin temizlenmesine yardımcı olduğunu ve anıları pekiştirdiğini, bunun da genel hafızanızı ve beyin sağlığınızı artırdığını belirtmektedir. İki veya üç saatlik artışlarla parçalı uykuyu değil, gece başına yedi ila sekiz saat ardışık uykuyu hedeflemeniz en iyisi olacaktır.
Ardışık uyku, beyninize anılarınızı etkili bir şekilde pekiştirmesi ve depolaması için zaman verir. Uyku apnesi beyninizin sağlığına zarar verir ve arka arkaya saatlerce uyumakta zorlanmanızın nedeni olabilir.
8. DUYGULARINIZI KULLANIN
Bir şeyi öğrenirken ne kadar çok duyu kullanırsanız, beyninizin o kadar büyük bir bölümü hafızada tutma sürecine dahil olur. Bir çalışmada, yetişkinlere her biri bir kokuyla birlikte sunulan bir dizi duygusal açıdan nötr görüntü gösterildi. Onlardan ne gördüklerini hatırlamaları istenmedi. Daha sonra, bu kez kokusuz bir dizi görüntü gösterildi ve hangisini daha önce gördüklerini belirtmeleri istendi.
Koku ile eşleştirilmiş tüm resimleri ve özellikle hoş kokularla ilişkili olanları mükemmel bir şekilde hatırladılar. Beyin görüntülemesi, beynin ana koku işleme bölgesi olan piriform korteksin, kokular artık mevcut olmasa ve denekler onları hatırlamaya çalışmamış olsa bile, insanlar orijinal olarak kokularla eşleştirilmiş nesneleri gördüklerinde aktif hale geldiğini gösterdi.
9. KENDİNİZE İNANIN
Yaşlanmayla ilgili mitler hafızanın zayıflamasına katkıda bulunabilir. Orta yaşlı ve yaşlı kişiler, yaşlanma ve hafıza ile ilgili olumsuz klişelere maruz kaldıklarında hafıza görevlerinde daha kötü performans gösterirken, yaşlılıkta hafızanın korunması ile ilgili mesajlar olumlu olduğunda daha iyi performans göstermektedirler.
Hafıza işlevlerinin kontrolünün kendilerinde olmadığına inanan kişilerin hafıza becerilerini korumak veya geliştirmek için çalışma olasılıkları daha düşüktür ve bu nedenle bilişsel gerileme yaşama olasılıkları daha yüksektir. Eğer gelişebileceğinize inanır ve bu inancı pratiğe dönüştürürseniz, zihninizi keskin tutma şansınız daha yüksektir.
10. SOSYAL AĞLAR OLUŞTURUN
Sosyal etkileşim, hafıza kaybına katkıda bulunabilecek depresyon ve stresi önlemeye yardımcı olur. Özellikle yalnız yaşıyorsanız, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ve başkalarıyla bağlantı kurmak için fırsatlar arayın.
Kaynak: Harvard Health, Mayo Clinic