Pakdemirli, Salihli Ziraat Odası'nda "Çiftçi Buluşması" etkinliği öncesinde düzenlediği basın toplantısında, tanzim satış noktalarını Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yurt çapında 110 noktada devreye aldıklarını, bu satışların kısa sürede hızlı bir netice vererek sebze meyve fiyatlarını yüzde 40-50 gerilettiğini söyledi.

Tanzim satış konusunda yeni bir adımın daha atıldığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamında alınmış önemli bir karardır."

ZEYTİNE DE PRİM MÜJDESİ

Bakan Pakdemirli, Manisa'nın zeytin varlığı açısından çok önemli bir bölge olduğunu, yaptıkları görüşmeler sonucu zeytinyağının ardından zeytine de destek olma kararı aldıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vadı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyoruz, rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor. Ama bundan sonra zeytin üreticimiz de tane zeytine prim almış olacak. Egeli üreticilerimize müjdesini buradan verelim." dedi.

Erdoğan, "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz." sözleriyle tanzim satış müjdesi vermişti

İLK OLARAK İSTANBUL VE ANKARA'DA BAŞLADI



Hükümetin gıda fiyatlarının azaltılması için devreye soktuğu tanzim satış noktaları ilk olarak şubat ayında İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri tarafından hizmete açılmıştı.

İlk etapta sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da 50, Ankara'da ise 15 noktada tanzim satış noktası kuruldu.

3 KİLO SINIRI

Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleşti. Kişi başına en fazla 3 kilo sebze ya da meyve satın alma ile sınırlandırıldı



E-TANZİM SATIŞI

Tanzim satışında online uygulama ilk olarak 14 Şubat'ta Ankara'da, 18 Şubat'ta da İstanbul'da başladı. epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. PTT A.Ş.'den yapılan açıklamada satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırının uygulanacağı açıklanmıştı



TANZİM SATIŞA BAKLİYAT VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da sebzeyle başlayan tanzim satışlara meyve, pirinç, mercimek bulgur ve temizlik malzemelerinin de ekleneceğini duyurmuştu



