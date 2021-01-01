Zindaşti'nin kızını ve yeğeninin azmettiricisi kaçarken yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgilere göre, hakkında pek çok polisiye soruşturma bulunan, İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde korona virüse yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince hastalık nedeniyle tahliye edildiği öğrenilen suç örgütü lideri, izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçma planı yaptı.

Ünğan’ın ‘hastalığı’ nedeniyle tahliye edildiğini öğrenen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hükümlüyü yakın takibe aldı.

Yürütülen çalışmalarda, daha önce de yurtiçi ile yurtdışına sahte kimlik ve pasaportlarla defalarca uçuşlar yaptığı tespit edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısının, yine aynı yöntemleri kullanarak Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını belirledi. Alınan istihbarat üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri, her iki havalimanında önlem aldı.

Cezaevinde korona virüs hastalığına yakalandığı gerekçesi ile izinli salıverilen Ünğan, yılbaşına sayılı saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Orhan Ünğan’ın yapılan kontrollerde üzerinde başka bir kişi adına düzenlendiği görülen sahte kimlik ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere gözaltına zanlının geçmişte karıştığı suç kayıtları ise oldukça kabarık görünüyor.

Halihazırda firari durumda olan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Ünğan, çifte cinayette ‘azmettirici’ olmakla suçlanıyor. Kardeşi İlhan Ünğan’ın interpol tarafından arandığı dönemde iki yıl önce Kadıköy Bağdat Caddesi’nde mafya hesaplaşmasında öldürüldüğü Orhan Ünğan, bir süredir cezaevinde tutuklu bulunuyordu.