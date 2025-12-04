Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?
Aralık ayı itibariyle emekli promosyon tutarları güncellendi. SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası dikkat çekiyor. 0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler, 10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan, 15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler , 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere nakit maaş ödemesi alabilecek. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı belli oldu. Bankalar, emeklilerin ihtiyaçlarına göre rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Emekli maaşını taşıyanlara verilen promosyon bankadan bankaya ve maaştan maaşa değişiyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları nelerdir?
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL
10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL
15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.