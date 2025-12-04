Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? Aralık ayı itibariyle emekli promosyon tutarları güncellendi. SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası dikkat çekiyor. 0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler, 10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan, 15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler , 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere nakit maaş ödemesi alabilecek. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır?

