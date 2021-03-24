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Ziraat Bankkart: 2 - Allianz Powervolley: 3

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Allianz Powervolley takımı, Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-2 yenerek şampiyon oldu

Ziraat Bankkart: 2 - Allianz Powervolley: 3

Ziraat Bankkart: 2 - Allianz Powervolley: 3

Salon: Başkent

Hakemler: Ilian Georgiev (Bulgaristan),Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Ziraat Bankkart: Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Allianz Powervolley: Ishikawa, Kozamernik, Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli (Pesaresi, Daldello, Weber, Maar)

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15

Süre: 126 dakika (25, 31, 25, 26, 19)

İlk maçı da İtalya'da 3-2 kazanan Allianz Powervolley, CEV Challenge Kupası'nı müzesine götürdü. Ziraat Bankkart ise ikincilik madalyasıyla yetindi.

Karşılaşmaya etkili servislerle başlayan Ziraat Bankkart'a blok sayılarıyla karşılık veren İtalyan temsilcisi, set ortasında 13-10'luk üstünlük sağladı. Ziraat Bankkart, son bölümde farkı indirmesine rağmen ilk seti Allianz Powervolley 25-23 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İyi servis atan Ziraat Bankkart, 15-12'lik üstünlük yakalayarak rakibine molayı aldırdı. Konuk ekip setin son bölümünde 23-23'lük eşitliği yakalasa da seti 25-23 alan Ziraat Bankkart, durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette hücumda ve savunmada iyi oynayan Ziraat Bankkart, 12-9'luk skor üstünlüğünü elde etti. Farkı 6'ya (17-11) çıkararak rakibine mola aldıran Ziraat Bankkart, seti 25-16 kazanarak 2-1 öne geçmeyi başardı.

Dördüncü sette 5-2'lik üstünlük kuran Ziraat Bankkart, hücumda yaptığı hatalar sonucu 13-8 geriye düştü. Farkı daha da açan İtalyan temsilcisi, seti 25-18 kazanarak maçta 2-2'lik eşitliği sağladı.

Beşinci setin saha değişimine, etkili hücumlar yapan Allianz Powervolley 8-4 önde girdi. Maçın sonunu da iyi oynayan İtalyan ekibi, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak kupaya uzandı.

ALLIANZ POWERVOLLEY KUPASINI ALDI

CEV Challenge Kupası'nın finalinde Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Allianz Powervolley, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Başkent Voleybol Salonu'ndaki final maçının ardından İtalyan ekibi büyük bir mutluluk yaşadı.

Ziraat Bankkart madalyalarını ve ikincilik kupasını alırken, Allianz Powervolley'e şampiyonluk kupasını CEV Asbaşkanı Emma Labrador ile Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı İlker Met takdim etti.

Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) Allianz Powervolley takımından Jean Patry oldu.

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