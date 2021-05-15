59. Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi araştırılıyor. 2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Antalyaspor final maçı için gözler TFF'ye çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2021 Türkiye Ziraat Kupası final maçı

2021 TÜRKİYE ZİRAAT KUPASI FİNAL MAÇI

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacakaçıklama merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 ve 17 Mart'ta oynanan Yarı Final maçları sonucunda Medipol Başakşehir'i eleyen Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Fraport-TAV Antalyaspor finalde eşleşti.

Ziraat Türkiye kupa finalinin Spor Toto Süper Lig’in bitiminden üç gün sonra yani 18 Mayıs'ta oynanacak...