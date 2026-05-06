Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? 2026 ZTK final maçı nerede, hangi gün oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finali yaklaşırken heyecan giderek artıyor. TÜMOSAN Konyaspor, uzatma anlarında kazandığı penaltıyı gole çevirerek tarihinde ikinci kez finale yükselmeyi başardı. Futbolseverlerin merak ettiği "Final nerede oynanacak?" sorusu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamayla 2026 yılı ZTK final karşılaşmasının tarihi ve başlama saati belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finaline hangi stat ev sahipliği yapacak, maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte tüm detaylar…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.
2026 ZTK FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
TFF resmi açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek.