TFF duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final aşamasıyla devam ediyor. Kupada son 8 takımın belli olmasının ardından, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, ZTK çeyrek final eşleşmeleri ne zaman belli olacak, Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta yapılacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte ZTK çeyrek final kura tarihi...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekiminin, son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılması bekleniyor. Birinci olan takımların seri başı olacağı kurada, eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Galatasaray grubunu ilk sırada tamamlarken Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 2. sırada bitirdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı finali için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleşecek.
Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR
Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği
KURA TORBALARI
Seri başı takımlar
Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor, Konyaspor
Seri başı olmayan takımlar
Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Kupası çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.
Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak.