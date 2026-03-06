Güncel altın fiyatları 6 Mart 2026 Cuma günü alım satım yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir önceki seansta yüzde 1’den fazla düşüş yaşayan altın Cuma günü toparlandı. Yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmanın genişleyebileceğine dair artan belirsizlik nedeniyle güvenli liman varlığı olan altına yönelmesi fiyatları destekledi. Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 5 bin 83 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 6 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…