        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı 17 Aralık Çarşamba günü (yarın) oynanacak 3 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:49
        Kupada grup maçları başlıyor!
        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası 17 Aralık Çarşamba günü (yarın) oynanacak müsabakalarla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarın 3 maç oynanacak. Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

        Müsabakaların programı şöyle:

        17 Aralık Çarşamba (Yarın):

        15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

        18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

        20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

        18 Aralık Perşembe:

        17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

        20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

        23 Aralık Salı:

        15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)

        20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

        24 Aralık Çarşamba:

        13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

        15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

        18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)

        20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

