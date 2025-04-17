Zirai don olayına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

TBMM'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.