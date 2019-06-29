Zırtapoz 2 filmi oyuncuları kimler, Zırtapoz 2 konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin sezon finaline girdiği yaz döneminde kanallar yerli ve yabancı filmleri seyirci ile buluşturmaya devam ediyor.

ZIRTAPOZ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yönetmen koltuğunda Ben Stiller oturuyor. Senaryo yazarları Justin theroux ve Ben Stiller & John Hamburg ve Nicholas Stoller var. Owen Wilson, Ben Stiller ve Will Ferrell'ı başrollerinde izleyeceğimiz filmde Penelope Cruz, Justin Bieber ve Milla Jovovich gibi ünlü isimler kamera karşısına geçiyor

ZIRTAPOZ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ben Stiller'ın üstlendiği 2001 tarihli Zoolander filmi 15 yıl aradan sonra yeniden beyaz perdeye konuk oluyor. Zamanının moda ikonu olan modelimiz Derek, bu defa Hansel ile birlikte tekrardan podyumlar dönmeye karar verirler. Ancak zaman Derek ve Hansel'e acımasız davranır. İşler tahmin ettikleri gibi kolay olmayacaktır. Podyumlar artık sosyal medyanın elindedir.