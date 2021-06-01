Ziya Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına uygulanacak telafi eğitimi programı ile ilgili tarihleri daha önce açıklamıştı. İşte MEB telafi eğitimi tarihleri ve programla ilgili son gelişmeler

ZİYA SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ PAYLAŞIMI

Okullarda yüz yüze olarak gerçekleştirilecek olan telafi eğitimi 2 Temmuz'da başlayacak ve 2021-2022 Eğtim Öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar devam edecek. Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğitimde telafi başlıyor. Bir buçuk yılı salgın ve uzaktan eğitimle geçen bir sürecin telafisi bir aya sığmaz. Yüz yüze eğitimin eşsiz deneyimlerinin telafisini bir buçuk yıl boyunca akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklerle dolu bir programla destekleyeceğiz.

Telafi sürecinde çocuklarımızın sosyal, duygusal anlamdaki kayıplarını gidermeye odaklı, korku ve kaygılarını geride bırakıp yeni döneme hazırlanabilecekleri aktiviteler ve programlarla yanlarında olacağız.Yeni eğitim öğretim yılının başından itibaren telafi ve destek çalışmaları devam edecek ancak çocukların hakkı olan “okullarda sosyalleşme, kendini ifade etme, fiziksel etkinlik ” imkânlarını çocuklara teslim etmeliyiz.

Okullar, bugünden itibaren yıl boyu çocuklarımızındır." ifadelerini kullandı.