Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yorgun olduğu gözlenen şarkıcı, gazetecilerin yeni yılını kutladı. Sevdiklerine sevgi mesajı veren Sali, yeni yıldan mutluluk ve huzur dilediğini söyledi.

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