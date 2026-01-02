Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zohran Mamdani, halka açık törende yemin etti | Dış Haberler

        Zohran Mamdani, halka açık törende yemin etti

        New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak bir kez daha yemin etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 00:43 Güncelleme: 02.01.2026 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mamdani, halka açık törende yemin etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak ikinci defa yemin etti.

        Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.

        Seçim sürecinde genç Belediye Başkanı'nı açıktan destekleyen ABD Senatörü Bernie Sanders'in eşliğinde kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

        Törende bulunmaktan "onur duyduğunu" belirten bağımsız Senatör Sanders, konuşmasında New Yorklulara, "Çalışan insanlar ayağa kalktığında, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." diye seslendi.

        REKLAM

        New York'taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başladı.

        New Yorklu siyasetçi Cortez'den "Müslüman Belediye Başkanı" vurgusu

        Zohran Mamdani'yi seçim sürecinde en çok destekleyen siyasetçilerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yemin töreninde yaptığı konuşmada, bugünün "New York şehri için yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu dile getirdi.

        Cortez, "New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik." dedi.

        "Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak." diyen Cortez, ayrıca Mamdani'nin bir göçmen şehir olarak bilinen New York'un son 50 yıllık tarihinde "bu görevi üstlenen ilk göçmen belediye başkanı" olduğuna dikkati çekti.

        Törenin başlangıç safhasında kürsüye davet edilen New York Şehri İslam Merkezi'nden imam Khalid Latif, Mamdani'nin başarısı ve New Yorklular için dua etti.

        REKLAM

        "Ya Allah ya rahman ya rahim" diyerek sözlerine başlayan Latif, "Kıtalar ve nesiller boyunca ırk ve din, kültür ve sınıf farklılıklarıyla şekillenmiş bir halkın yaşadığı bu şehrin güzel çeşitliliği için sana şükrediyoruz; bize bu çeşitliliği asla yönlendirilmesi veya korkulması gereken bir şey olarak değil, ahlaki hayal gücümüzü genişleten ve ortak geleceğimizi güçlendiren kutsal bir emanet, kolektif bir miras olarak görmeyi öğret." şeklinde dua etti.

        Diğer inançlardan bazı rahip ve hahamlar da sahneye davet edilirken, törendeki kültürel ve etnik çeşitliliğin zenginliği dikkati çekti.

        Mamdani, New Yorkluların ortak değerlerine vurgu yaptı

        Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Zohran Mamdani, eski New York Belediye Başkanı Eric Adams dahil tören alanına gelerek kendisine destek veren herkese ve özellikle New York halkına teşekkürlerini sundu.

        Mamdani, konuşmasında, "Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız." sözlerini kaydetti.

        Genç Belediye Başkanı, kendisine oy veren veya vermeyen tüm seçmenlere hitaben, "Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular." ifadesini kullandı.

        Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

        CBS News'in verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de takip ettiği çocuğa silahla ateş ederken yolda yürüyen kişiyi vurdu

        SULTANGAZİ'de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederek yaraladı. Şüpheli İ.K. ise gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!