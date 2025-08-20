Zonguldak'ta, edinilen bilgiye göre, aralarında çoğunlukla sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, "Rixos Otel'de uygun fiyata tatil" vaadiyle dolandırıldı.

KARI KOCA GÖZALTINDALAR Şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K., Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin fiziki takibi sonucu dün gece geç saatlerde Burdur'da gözaltına alındı.

"TATİLE GÖNDERİP GÜVEN KAZANDILAR" İDDİASI İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı.