        Zonguldak haberleri: 300 kişiyi 15 milyon TL dolandırmışlar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        300 kişiyi 'lüks tatil' vaadiyle 15 milyon TL dolandırmışlar!

        Zonguldak'ta, piyasa değeri 200 bin lira olan Antalya'daki lüks otellerde tatil paketlerini 50 bin liraya sattığını söyleyerek çok sayıda kişiyi dolandıran çift, polis ekiplerince Burdur'da yakalandı. 300 kişinin 15 milyon TL dolandırıldığı öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 09:59
        15 milyon TL'lik 'lüks tatil' vurgunu!
        Zonguldak'ta, edinilen bilgiye göre, aralarında çoğunlukla sağlık çalışanı, avukat, belediye çalışanı ve esnafların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, "Rixos Otel'de uygun fiyata tatil" vaadiyle dolandırıldı.

        KARI KOCA GÖZALTINDALAR

        Şüphelilerden Özlem K. ve eşi İ.K., Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin fiziki takibi sonucu dün gece geç saatlerde Burdur'da gözaltına alındı.

        "TATİLE GÖNDERİP GÜVEN KAZANDILAR" İDDİASI

        İddiaya göre Özlem K.; planını hayata geçirmeden önce bazı aileleri uygun fiyatlarla tatile göndererek çevresinde güven oluşturdu. Bu yöntemle kısa sürede çok sayıda kişiyi ikna eden şüpheli; tatil paketlerini piyasa değerinin dörtte biri fiyatına sattı.

        200 BİN TL'LİK PAKETİ 50 BİN TL'YE SATTI

        Yaklaşık 200 bin liralık paketi 50 bin liraya sattığını duyan 300'e yakın kişi, ödemelerini Özlem K.'nin eşi, annesi ve kendi hesabına yaptı.

        300 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR İDDİASI

        Zanlılardan Özlem K.'nin, 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. Ancak suçtan elde edilen net gelirin MASAK raporlarının incelenmesinin ardından tespit edileceği öğrenildi.

        TELEFONUNU KAPATIP KAYBOLDU

        Tatil rezervasyonlarının gecikmesi üzerine şüpheliden parasını geri isteyen mağdurlar, önce oyalandı. Ancak Özlem K., önceki gün itibarıyla telefonlarını kapatarak para yatıran tatil zedeleri engelledi.

        "MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISIYIM" DEMİŞ

        Dolandırıcılıkla suçlanan Özlem K.'nin, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak kendini tanıtıp okullarda toplantılar düzenlediği de ortaya çıktı.

        Yaklaşık 50 kişinin şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilen Özlem K. ve eşi İ.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
