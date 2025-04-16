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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı | Son dakika haberleri

        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!

        Zonguldak'ta, iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki binaya da sıçradı. Ekipler, yangın sonrası evde yaptığı kontrollerde, dairede mahsur kalan Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 08:38 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:38
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        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
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        Zonguldak'ta yürek yakan yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak’taki 2 katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüdü.

        YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

        DHA'daki habere göre yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ALEVLER 1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, evde mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Alevleri söndüren itfaiye ekiplerinin, yangın çıkan evde yaptığı incelemede Metin Darıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Darıcı’nın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle 2 binada da hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri panik yaşadı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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