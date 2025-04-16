Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
Zonguldak'ta, iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki binaya da sıçradı. Ekipler, yangın sonrası evde yaptığı kontrollerde, dairede mahsur kalan Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaştı
Zonguldak'ta yürek yakan yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak’taki 2 katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüdü.
YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI
DHA'daki habere göre yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER 1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, evde mahsur kalanların olduğu öğrenildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Alevleri söndüren itfaiye ekiplerinin, yangın çıkan evde yaptığı incelemede Metin Darıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Darıcı’nın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle 2 binada da hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri panik yaşadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.