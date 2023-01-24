Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce Ovaköy'de su altında kalan 49 evden bazıları ortaya çıktı.

Ereğli ilçesine bağlı Ovaköy´de, 1993 yılında faaliyete başlayan 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı nedeniyle 49 yapı su altında kaldı. İçme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bünyesinde hidroelektrik santrali de bulunan barajın su seviyesi düşünce evlerin bazıları ortaya çıktı. Barajdan su alınması ve yağış olmaması nedeniyle Ovaköy´de yıllar önce su altında kalan bazı evlerin büyük bölümü, bazılarının ise bacaları suyun üstünde göründü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-01-24 10:38:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.