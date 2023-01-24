Barajda sular çekilince evler ortaya çıktı

Ali Sencer ARSLAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşünce Ovaköy'de su altında kalan 49 evden bazıları ortaya çıktı.
Ereğli ilçesine bağlı Ovaköy´de, 1993 yılında faaliyete başlayan 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı nedeniyle 49 yapı su altında kaldı. İçme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bünyesinde hidroelektrik santrali de bulunan barajın su seviyesi düşünce evlerin bazıları ortaya çıktı. Barajdan su alınması ve yağış olmaması nedeniyle Ovaköy´de yıllar önce su altında kalan bazı evlerin büyük bölümü, bazılarının ise bacaları suyun üstünde göründü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-01-24 10:38:22
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