Cinsel istismara uğrayan Nisa Nur bebek, öldü



Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, Furkan Sevinç'in (25), evde yalnız kaldıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Furkan Sevinç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Olay, 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Sevinç, geceyi anne M.Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde bulunan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. Furkan Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Furkan Sevinç, bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Furkan Sevinç, yakalandı.

Gözaltına alınan Sevinç, ifadesinde suçlamaları kabul ederken, bebeğin annesi M.Ö. markete gidince cinsel istismarda bulunduğunu, bebeğin bayıldığını ve ayıltmak için tokatlayıp havaya fırlattığını söyledi. Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nisa Nur bebek Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEK HAYAYINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Nisa Nur bebek, yapılan müdahalelere rağmen saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Anne M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2023-05-21 13:20:13



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