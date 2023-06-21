Zonguldak´ta su baskını yaşanan mahallede çamur temizleniyor



Ali Sencer ARSLAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Kozlu ilçesinde dün etkili olan sağanağın neden olduğu selde bazı ev ve iş yerlerinde çamur birikintilerinin oluştuğu, ekili ve dikili bahçelerin çamurla kaplandığı Ilıksu Mahallesi´nde temizlik çalışması başladı.

Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağışla birlikte dere taştı. Mahalle, suyla kaplandı. Taşkında bölgedeki yaya köprüsü yıkıldı. Araç köprüsünün korkulukları ise çarpan taş ve ağaç parçaları nedeniyle hasar gördü. Ilıksu plajının betondan yapılan otopark alanının bir bölümü ise çöktü. Plaj, biriken atıklar ve dağılan kumlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Tarlalar, evler ile çay bahçelerinde kirlilik oluştu, zarar meydana geldi.

Yağmurun etkisini azaltmasıyla sular çekilirken geriye çamurla kaplanmış alanlar kaldı. Kozlu Belediyesi ekipleri, dere yatağında biriken taşları ve etraftaki çamuru temizlemek için çalışma başlattı. İş makinelerinin ulaşamadığı evlerin bahçelerini ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi. Su taşkını sırasında evden çıkamadığını belirten Hekime Ataman´ın (76) evinin etrafında ve tarlasında çamur birikti. Kendi imkanlarıyla temizlik yapmaya çalışan bazı yaşlı kadınlara ekipler de yardımcı oldu.

'KÖPRÜNÜN YENİDEN YIKILIP YAPILMASI LAZIM'

Bahçesinin içinde suyun diz seviyesine geldiğini belirten Volkan Ataman, "Evin alt katında merdivenin birinci basamağına kadar sular geldi. Her yer çamur oldu. Biraz daha yükselseydi eve girerdi. Bitkilerim çamurla kaplandı. Yetişemeyecekler. Gübre de kullanmıştık, zarar gördü. Bahçedeki çamur kalkmayacak, bunu kaldırma şansımız yok. Sebzelerimiz vardı, yetişebilirse yetişecekler" dedi.

Su taşkını yaşanmasının birinci sebebini alçak yapılan köprü olduğunu öne süren Ataman, "Köprünün yıkılıp yeniden yapılması lazım. Köprü çok alçak, sel olduğu zaman su köprüyü tıkıyor ve taşıyor. Köprünün yıkılması ve dere kenarındaki duvarların yükseltilmesi lazım. Yıllardır bunu yaşıyoruz. Sorun çözülmüyor, biz sürekli temizliyoruz. Tutanaklar tutuluyor ama kimseye geri dönüş olmuyor" diye konuştu.

Tarlası balçıkla kaplanan ve evinin bir kısmına çamur sızan Asiye Günay (63) ise "Köprüyü alçak yaptılar. Biraz fazla geldiğinde köprünün altını tıkayıp buraya geliyor su. Burası yüksek olacaktı çünkü burası sel yeri. Benim tarlam gitmiş. Evin de kapısından içine sızmış ama içeri girmemiş şükür ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2023-06-21 16:11:20



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