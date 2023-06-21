Depremde gönüllü olan madenci, maden ocağında iş kazasında öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine bağlı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Hüseyin Eroğlu (27) için memleketi Gökçebey ilçesi Muharremler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, genel müdür yardımcıları, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yüce, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ile sivil toplum temsilcileri ve sendika yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
BABASI DA MADENCİYMİŞ
Şehit madencinin ikizi Hasan ve babası Adem Eroğlu, tabutu başında taziyeleri kabul etti. Baba Adem Eroğlu´nun emekli madenci olduğu öğrenildi. İkindi vakti kılınan namazının ardından Eroğlu´nun cenazesi dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)Cüneyt ÖZFİDAN/ GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Gökçebey Cüneyt ÖZFİDAN
2023-06-21 18:57:57
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.