Zonguldak'ta sel sonrası hasar tespit (4)

BAKAN YERLİKAYA: TESELLİMİZ 1 TANE BİLE CAN KAYBI OLMAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bartın ziyaretinin ardından Zonguldak'a geldi. Selin etkilediği Çaycuma ilçesi Karapınar ve Saltukova ile ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Yerlikaya vatandaşları dinledi. Yerlikaya'ya Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile il protokolü eşlik etti. Kaymakamlık binasındaki brifing toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Cumartesi ve pazar, AFAD ve meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kuvvetli yağış gerçekleşti. Bu yağıştan sonra Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz´deki illerimiz olumsuz etkilendi. Derelerin, ırmakların taşmasıyla birlikte düşük kotta olan evlerin, tarımsal alanların sel basması vesilesiyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili İçişleri Bakanlığımız, AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının her biri gece gündüz demeden bu vakte kadar gayet gösteriyor. Aynı şekilde bunun olumsuz tesirlerini de ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Zonguldaklılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Sevincimiz, tesellimiz bir tane bile can kaybı olmaması. Ama maddi olarak gerek tarımsal arazilerimizde gerekse evlerimizde, işyerlerimizde, yollarımızda, köprülerimizde oluşan olumsuzlukları gidermeye hamdolsun hem maddi gücümüz var hem de arkadaşlarımızla bunu tespit ederek gidermek için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

`BARAJLARDAKİ DOLULUK SEVİYESİ MAKUL SEVİYEYE İNİYOR´

Zonguldak Radar Üssü´nde metrekareye 237 kilogramın üzerinde, Beycuma´ya 201 kilogram civarında yoğun bir yağış düştüğünü söyleyen Yerlikaya, "Bu yağışlarla beraber 112 Acil Çağrı Merkezimize 715 ihbar geldi. Bu ihbarlar sonucunda 45 vatandaşımızı biz elimizdeki imkanlarla botlarla, iş makinalarıyla kurtardık. Ulutan ve Kızılcapınar Barajı, ilk başta yüzde 120 doluluk oranına ulaşan bu barajlarımız, dün akşamdan bu akşama kadar bundan sonra da öyle bekliyoruz barajlardaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor." İfadelerini kullandı.

Aşırı yağışlardan 224 kilometre köy yolu, 12 köprünün hasar gördüğünün tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya şöyle devam etti:

"Acil yardım ödeneğini diğer illerde yaptığımız gibi AFAD´a gönderiyoruz. Tüm yerleşim yerlerimizde zarar tespitiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. En kısa zamanda bu tespitleri yapacağız. Bu tespitlerden sonra AFAD olarak ne kadar destek olacağımızı diğer bakanlıklarla beraber tespitini yapacağız. Bir kez daha Zonguldaklılara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları zarar gören üzülen vatandaşlarımızla beraber." (DHA)Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2023-07-10 22:14:40