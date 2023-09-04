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        Düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuran 70 kişi, taburcu oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:46
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        Düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuran 70 kişi, taburcu oldu
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        Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak) (DHA)ZONGULDAK'ta düğünde yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 70 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir düğüne katılıp, nohut, pilav ve tavuk yiyen bazı davetlilerde ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran 70 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düğün yemeğinden numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Tedavisi tamamlanan 70 kişi de taburcu edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

        2023-09-04 10:44:06

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