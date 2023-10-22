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        Baktığı köpekler darbedilip, öldürüldü

        ZONGULDAK'ınÇaycuma ilçesinde 12 köpeğe köydeki evinin avlusunda bakan hayvansever Mahir Şen´in (46) bir köpeği darbedilerek öldürüldü. 10 yılda 15 köpeğinin zehirlenerek ya da darbedilerek öldürüldüğünü söyleyen Şen, "Köpek bakmamı istemiyorlar. Öldürüyorlar, zehirliyorlar, darbediyorlar. Jandarma geldi, darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:40
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        Baktığı köpekler darbedilip, öldürüldü
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        ZONGULDAK'ınÇaycuma ilçesinde 12 köpeğe köydeki evinin avlusunda bakan hayvansever Mahir Şen´in (46) bir köpeği darbedilerek öldürüldü. 10 yılda 15 köpeğinin zehirlenerek ya da darbedilerek öldürüldüğünü söyleyen Şen, "Köpek bakmamı istemiyorlar. Öldürüyorlar, zehirliyorlar, darbediyorlar. Jandarma geldi, darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi" dedi.

        Çaycuma ilçesi Yolgeçen köyü Gülşenler Mahallesi´nde Mahir Şen´in kız kardeşi Hilal Şen (42) ile beslediği `Tüylü´ isimli köpek, 3 gün önce ölü bulundu. Şen ailesi durumu jandarmaya bildirdi ve yapılan incelemede köpeğin darbedilerek öldürüldüğü belirlendi. Görgü tanığı ve güvenlik kamerası bulunmadığı için köpeği kimin öldürdüğü tespit edilemedi. Tüylü öldürülmeden 8´i dişi, 1´i yavru, 4 erkek köpeğe evinin avlusunda baktığını belirten Mahir Şen, köylünün köpekleri istemediğini ve 10 yıl içinde 15 köpeğinin zehirlenerek ya da dövülerek öldürüldüğünü söyledi. İşsiz olduğunu, vicdan ve merhamet duygusuyla köpeklere baktığını ifade eden Mahir Şen, "Bir hayvansever olarak elimden geldiğince köpek bakmaya çalışıyorum. Maddi durumum da gelirim de yok. Köpeklerimi de zehirliyorlar. Köyde hayvana bakmakta zorlanıyorum. Baktırmıyorlar, bakmamı istemiyor. Öldürüyorlar, zehirliyorlar, darbediyorlar köpeklerimi. Jandarma da geldi. Öldürülen köpeğimin fotoğraflarını çektiler. Darbedilerek öldürülmüş, öyle tespit edildi. 8 tane dişi köpeğim var, dışarıdan geldiler, hayvansever olduğum için bana sığındılar. Bu köpekler yavruluyordu, ben de hayvanseverlerden yardım istedim. Destek oldular, kısırlaştırma ameliyatlarını yaptırıp bize teslim ettiler. Şu an 8 tane dişi 3 erkek köpeğim var. 4 erkekti, birini öldürdüler işte" dedi.

        'TEHDİT EDİYORLAR'

        10 yıl içinde 15´e yakın köpeğinin öldürüldüğünü söyleyen Mahir Şen, "Ben baktığım sürece köpeklerime saldırı devam ediyor. Yıllardır böyle. `Sen bu köpeğe niye bakıyorsun? Senden başka kimse yok mu?´ Ondan sonra tehdit `bu köpeklere bakmayacaksın´ diye. Köpeklerim genelde zehirlenerek öldürüldü, zehirliyorlar. En son öldürülen köpeği darbederek öldürdüler. Ondan önce de dövülerek öldürüldü. Genelde zehirleniyorlar. Köpeğimin birini vurdular, hatta boynundan girip sırtından çıktı kurşun. Veterinere götürerek antibiyotikle tedavi ettirdim. İyileştirdim. İstemiyorlar kısacası, ne beni ne köpeğimi istiyorlar. Bu konuda yardım istiyorum. Ben vicdan merhamet duygusuyla bunlara bakmaya çalışıyorum ama bakacak gücüm yok" diye konuştu.

        Jandarmanın soruşturma başlattığını ancak kimseye işlem yapılmadığını belirten Mahir Şen, "Bizzat gözle gören veya kamera kaydı olmadığı için işlem yapılamadı. Yalnızca jandarma tarafından tahkikat başlatıldığını söylediler. Jandarma `Peşini bırakmayacağız´ dedi. Parayla aldığım 3 Kangal köpeğim de vardı, onları da barındırmadılar. Köpekler can çekişe çekişe, ağızlarından sarı su gelerek öldü. Ciğerleri patlamış köpeklerin. Veterinere götürdüm ama kana karışmış kurtaramadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de mi bu köpekleri ormana dağa bırakayım" dedi. 

        `KÖYDE KÖPEK DÜŞMANI FALAN YOK´

        Yolgeçen köyü muhtarı İdris Odabaş ise, "Vatandaşın tavuğuna zarar veriyor. Köpekleri dışarıda besliyor. 'Çocuklara saldırıyor' diye vatandaşın şikayeti var bana. Ben kendim görmedim. Köpeklerin bu yüzden öldürülüp öldürülmediğini bilmiyorum. Köpekleri öldürdüler mi onu da görmedim. Çözüm olarak köpekleri bir yerde muhafaza altına alacak. Çözüm, avlu içerisinde bakacak ya da  bakamadığı bir kısmını barınağa teslim edecek. Ben köpeklere kimsenin zarar vereceğini tahmin etmiyorum. Köyde öyle köpek düşmanı falan gibi bir sıkıntı yok. Kimse öyle bir şey yapamaz. Köyde kedi köpek, hayvan hepsi var. Beslenmez olur mu? diye konuştu.  

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