Zonguldak'ta doktorlardan, İsrailli meslektaşlarına tepki

ZONGULDAKBülent Ecevit Üniversitesi(ZBEÜ) Hastanesi´nde görev yapan Hekim-Sen üyesi doktorlar, İsrailli meslektaşlarının Gazze´deki hastanelerin bombalanmasını desteklediğine dair bildiri imzaladıkları yönündeki iddialara tepki gösterdi. Hekim-Sen İl Temsilcisi Doç. Dr. Hilal Hocagil, "Gazzede´de ABD, İngiltere destekli soykırım tüm hızıyla devam ederken, bu durum meslektaşım demekten utandığım İsrailli sözde doktorlar tarafından desteklendi" dedi.

ZBEÜ Hastanesi´nde görev yapan Hekim-Sen üyesi doktorlar ile bazı hasta yakınları İsrailli doktorların Gazze´deki hastanelerin bombalanmasını destekleyen bildiriyi imzaladıkları iddiasına tepki göstermek için eylem yaptı. Eylem kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu´nun maskesinin takıldığı, doktor önlüğü giydirilen cansız mankene, İsrailli doktorların önlüklerine kan bulaştığını betimlemek için kırmızı renkli boya atıldı. Doktorlar, daha sonra mankenin boynuna `Hekimlik Andı´nı astı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hekim- Sen İl Temsilcisi Doç. Dr. Hilal Hocagil, "Savaşın yıkıcı etkileri insanlığın en derin yaralarına nüfuz eder. Her patlama, yitirilen bir geleceğin sembolüdür. Savaş, insanların ruhlarına, toplumların temellerine ve dünyanın dokusuna derin yaralar açar. Bugüne kadar İsrail'in saldırılarda 4 binden fazlası çocuk, 3 binden fazlası kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. İsrail bu katliama son vermek yerine şiddetini daha da arttırarak bu kez de birçok hastanın tedavi gördüğü hastaneleri ve oralarda tedavi hizmeti vermeye çalışan doktorları hedef aldı. Gazze´de ABD, İngiltere destekli soykırım tüm hızıyla devam ederken bu durum meslektaşım demekten utandığım İsrailli sözde doktorlar tarafından desteklendi. Hastanelerin hedef gösterilmesi ilk kez bir hekim grubu tarafından yapıldı. Bu insanlar temel insani kaide ve ahlaka sahip olmadıklarını göstermiş oldular" diye konuştu.