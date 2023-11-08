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        Cezayı 'Hayati tehlike raporu' belirleyecek

        ZONGULDAK'ınKozlu ilçesinde, 2 yıl önce Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci´yi tabancayla vuran Mertcan İ. (19) ile onu azmettirdiği iddia edilen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. (45) ve ağabeyi Demircan İ. (23) tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildi. Mahkeme, sanıklara verilecek cezanın belirlenmesi için Murat Birinci´nin aldığı yaranın hayati etkisinin değerlendirilmesi ve kalıcı hasar olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu´ndan rapor alınmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:50
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        Cezayı 'Hayati tehlike raporu' belirleyecek
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        ZONGULDAK'ınKozlu ilçesinde, 2 yıl önce Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci´yi tabancayla vuran Mertcan İ. (19) ile onu azmettirdiği iddia edilen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. (45) ve ağabeyi Demircan İ. (23) tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildi. Mahkeme, sanıklara verilecek cezanın belirlenmesi için Murat Birinci´nin aldığı yaranın hayati etkisinin değerlendirilmesi ve kalıcı hasar olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu´ndan rapor alınmasına karar verdi.

        Kozlu İlçe Belediye meclis üyesi de olan iş insanı Murat Birinci, 26 Eylül 2021'de iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Birinci, şikayetçi oldu. Birinci'nin husumetli olduğu aileden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Silahı ateşlediği iddia edilen Mertcan İ. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. ve ağabeyi Demircan İ. tutuklandı. Mertcan İ. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, diğer sanıklar içinse azmettirme iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

        DOSYADAN TUTUKLU SANIK KALMADI

        Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada, saldırıdan yaralı kurtulan Murat Birinci´nin yaralarının durumunun belirlenmesi ve kalıcı hasar olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu´na sevk edilerek kati rapor alınmasına karar verildi. Tüm sanıklar, ifadelerinin alınmış olması ile adli tıptan raporun ne zaman düzenleneceğinin bilinememesi ve tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak tahliye etti. Ancak Emircan İ., başka bir suçtan dolayı tutuklandı. 

        RAPOR BEKLENİYOR

        Dosyada sanıklara verilecek cezanın belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan Murat Birinci´nin yaralarının hayati etkisinin değerlendirilmesi ve kalıcı hasar olup olmadığının tespiti için alınacak rapor bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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