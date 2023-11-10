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        Zonguldak'ta madencilerden Ata'ya saygı

        ZONGULDAK´taAtatürk´ün ölümünün 85´inci yılında maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda anma töreni düzenledi. Bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese avlusunda saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:25
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        Zonguldak'ta madencilerden Ata'ya saygı
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        ZONGULDAK´taAtatürk´ün ölümünün 85´inci yılında maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu´nda anma töreni düzenledi. Bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese avlusunda saygı duruşunda bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikalinin 85´inci yıl dönümünde kent genelinde törenler düzenlendi. İl protokolü, polis ve jandarma ile vatandaşlar Valilik binası önünde Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Araçlarından inenler ve belediyenin temizlik işçileri de Atatürk fotoğrafına dönerek saygı duruşunda bulundu.

        Öte yandan TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında da anma töreni düzenlendi. Bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese önündeki törende iş kıyafetleriyle saygı duruşuna geçti. Törenler İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

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